POL-VIE: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots) - Am gestrigen Freitag, d. 23.12. , drangen Unbekannte zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr nach Aufhebeln einer Terrassentüre in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Lingesfeld" in Willich ein und durchsuchten das ganze Haus. Zum Stehlgut können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden, Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. / kj (1747)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell