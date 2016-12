POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Holzklotz verhindert Einbruch

Nettetal-Lobberich (ots) - In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Wohnungseinbrecher an der Tür des Wintergartens eines Hauses auf der Heidenfeldstraße in Nettetal-Lobberich. In der Zeit zwischen Mittwoch, ca. 23:00 Uhr und Donnerstag, 10:00 Uhr, kletterten die Täter über einen Zaun, gingen durch den Garten und hebelten mehrere Male vergeblich an der Tür des Wintergartens. Der Einbruch scheiterte, da die Tür von Innen fachgerecht mit einem Holzstück zusätzlich gesichert war. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (1743)

