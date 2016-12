POL-VIE: Niederkrüchten: Wohnungseinbrecher stehlen Geld und Armbanduhren

Niederkrüchten (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Mittelstraße in Niederkrüchten ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, brachen im Innern mehrere verschlossene Zimmertüren auf und durchsuchten das Haus. Sie stahlen Bargeld und mehrere Armbanduhren. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (1742)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell