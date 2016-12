POL-VIE: Nettetal-Breyell: Wohnungseinbrecher kamen durch die Terrassentür

Nettetal-Breyell (ots) - In ein Einfamilienhaus auf der Straße Vorbruch in Nettetal-Breyell brachen Unbekannte am 21.12.2016 ein. Der oder die Täter hebelten in der Zeit zwischen 16:40 Uhr und 20:50 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten im Haus Schränke und Schubladen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /wg (1738)

