POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Wohnungseinbrecher drückt Fenster auf!

Nettetal-Lobberich (ots) - Auf der Erich-Selbach-Straße in Nettetal-Lobberich brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. In der Zeit von Mittwoch, 21.12.2016, ca. 22:45 Uhr und Donnerstag, 22.12.2016, ca. 05:00 Uhr drückten der oder die Täter ein auf Kipp stehendes Kellerfenster auf und gelangten so ins Haus. Im Erdgeschoss durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und stahlen unter anderem Bargeld und eine EC-Karte. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (1737)

