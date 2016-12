POL-VIE: Kempen-St.Hubert: Tageswohnungseinbruch

Kempen-St.Hubert (ots) - Schmuck in noch unbekannter Menge erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf der Geneigenhütte in Kempen-St.-Hubert. Die Diebe versuchten am Mittwoch, 21.12.2016, zwischen 16:45 und 18:20 Uhr, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe der Tür ein und gelangten in das Haus. Hier wurden alle Räume des Hauses nach Wertsachen durchsucht. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit unter der Rufnummer 02162/377-0./uh (1736)

