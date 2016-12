POL-VIE: Kreis Viersen: Silvester Feuerwerk richtig abbrennen! Ein Informationsblatt der Kriminalprävention

ein Dokument zum Download

Kreis Viersen (ots) - Immer wieder kommt es an Silvester zu schweren Unfällen, wie zum Beispiel Verbrennungen und Verletzungen, weil Feuerwerkskörper nicht nach Gebrauchsanweisung verwendet beziehungsweise illegale oder selbstgebaute Silvesterböller abgebrannt werden. Dass man sich dabei nicht nur in Gefahr bringt, sondern auch strafbar machen kann, ist kaum bekannt. In der Pressemitteilung der Polizeiberatung klärt die Polizei hierüber auf und gibt Tipps für den richtigen Umgang mit Silvesterfeuerwerk. Unter anderem gilt: Nur zugelassene Böller dürfen verwenden werden. Dese müssen streng nach der Gebrauchsanweisung abgebrannt werden. Funktioniert das Feuerwerk nicht, mindestens 15 Minuten warten und sich in dieser Zeit nicht nähern. Danach kann das Feuerwerk zum Beispiel in einen mit Wasser gefüllten Eimer gelegt und anschließend im Hausmüll entsorgt werden. Die ganze Pressemitteilung von ProPK ist im Internet abrufbar unter: www.polizei-beratung.de/presse /ProPk/wg (1735)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell