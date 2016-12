POL-VIE: Brüggen: Räuberischer Diebstahl aus Geschäft

Brüggen (ots) - Am Dienstag, 20.12.2016 gegen 17.15 Uhr, suchten zwei junge Männer ein Geschäft auf der Borner Straße in Brüggen auf. Die Beiden wollten für einen Familienangehörigen einen Termin vereinbaren. Während die Angestellte kurz abgelenkt war, nahmen die Männer von der Verkaufstheke ein mehrfarbiges Sparschwein und steckten es in einen mitgebrachten Rucksack. Als die Angestellte den Diebstahl bemerkte, hielt sie einen der unbekannten Täter fest. Er riss sich jedoch los. Beide Täter flüchteten. Niemand wurde verletzt. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Ca. 20 - 25 Jahre alt, schlanke bis sehr schlanke Statur, ca. 175 cm groß. Beide haben eine blasse Haut. Einer der Täter hatte eine Glatze und trug eine graue Sweatshirt Jacke. Der zweite trug eine blaue Mütze und führte einen Rucksack bei sich. Beide sprachen akzentfrei Deutsch. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat West unter der Rufnummer 02162/377-0 erbeten. /uh (1734)

