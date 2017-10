POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Kollision auf der Werler Straße

Unna (ots) - Am Montagmorgen (09.10.2017) fuhr gegen 6.35 Uhr ein 60 jähriger Unnaer auf der Hemmerder Landwehr von Hemmerde kommend in Richtung Werler Straße. Als er hier geradeaus in Richtung Dreihausen weiterfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 48 jährigen Fröndenbergers, der die Werler Straße von Unna in Richtung Werl befuhr. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls in eine Hecke geschleudert. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12 500 Euro.

