POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Gemeindehaus - Geschirr zerstört und Musikinstrumente entwendet

Bergkamen (ots) - In der Zeit von Mittwoch (07.10.2017) bis Samstagnachmittag (07.10.2017) versuchten unbekannte Täter zunächst ein Tür und dann ein Fenster zum evangelischen Gemeindehaus an der Hochstra0e aufzuhebeln. Als dieses nicht gelang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten ins Gebäude. Hier zerstörten sie Geschirr, Gläser und diverse Bücher. Zudem entwendeten sie zwei Musikinstrumente und einen Projektor. Das alte Gebäude soll demnächst abgerissen werden. Die zerstörten und entwendeten Gegenstände waren für einen Trödelmarkt dort aufbewahrt worden. Am Samstagnachmittag hatten Zeugen dort vier unbekannte Personen bemerkt, die aber unerkannt flüchten konnten.

Wer hat noch verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

