POL-UN: Kamen - versuchter Raub - Geschädigter konnte davonlaufen

Kamen (ots) - Ein versuchter Raub am Sonntagmorgen (08.10.2017) gegen 5 Uhr wurde bei der Polizei angezeigt. Ein 23 jähriger Kamener befand sich auf der Nordstraße und wurde hier plötzlich von hinten durch zwei Personen angegangen. Er stürzte und verlor seine Brille. Die Täter forderten ihn auf, alles was er dabei habe herauszugeben. Der Geschädigte konnte sich aufrichten und davonlaufen ohne dass die Täter Beute machen konnten. Als er auf eine ihm unbekannte Person traf, bat er diese ihm bei der Suche nach seiner Brille behilflich zu sein. Er konnte sie am Tatort wieder auffinden. Die Täter, die Tücher vor dem Gesicht getragen haben sollen, können nicht näher beschrieben werden.

Zeugen, auch der unbekannte Helfer, die Angaben zu diesem versuchten Raub machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0 in Verbindung zu setzen.

