POL-UN: Unna - Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Laternen im Kurpark zerstört

Unna (ots) - Am frühen Mittwochmorgen gegen 05:40 Uhr wurde die Polizei in den Kurpark Unna gerufen. Passanten hatten dort Scheibenklirren gehört. Mindestens vier Personen flüchteten aus dem Kurpark und liefen in Richtung Bahnhof Königsborn, als sie den Streifenwagen der Polizei sahen. Zeugen gaben Hinweise, dass die Gruppe über die Gleise in Richtung der Straße Schwarzes Gold gelaufen sei. Von dort liefen die Personen dann wieder in Richtung Bahnhof Königsborn. Hier konnte die Polizei schließlich einen 14jährigen und einen 15jährigen Holzwickeder, einen 16jährigen Schwerter und einen 16jährigen Unnaer anhalten. Zum Sachverhalt machten sie keinerlei Angaben. Die Polizei sah im Kurpark nach dem rechten und musste feststellen, dass mindestens 10 Laternen beschädigt worden waren. An den Laternen war entweder das Glas beschädigt oder der komplette Lampenschirm lag vor der Laterne.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell