POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Hausbesitzer überrascht Einbrecher

Unna (ots) - Am Dienstag, 08.08.17 zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Bornekampstraße ein und durchsuchten das Haus. Als die Hausbewohner zurückkehrten, flüchteten zwei südländisch aussehende Männer aus dem Haus und liefen in Richtung Freibad. Dabei verloren sie ein Sparschwein. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen Bargeld und Schmuck. Der Hausbesitzer nahm die Verfolgung der Täter auf. Verlor sie jedoch aus den Augen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ebenfalls negativ. Ein befragter Passant berichtete, er habe insgesamt vier südländisch aussehende Männer gesehen, die sich auffällig für die Gärten und Häuser in der Bornekampstraße interessiert hatten. Eine nähere Beschreibung konnte er jedoch nicht geben. Bei der Absuche des Geländes wurde an einem Fußweg in Richtung Freibad eine Stofftasche mit Zigaretten und einer Uhr sowie eine Kapuzenjacke aufgefunden und sichergestellt. Die Gegenstände hatten die flüchtigen Täter augenscheinlich in ein Gebüsch geworfen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell