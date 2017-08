POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall - Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Holzwickede (ots) - Am Mittwoch, 09.08.2017 gegen 13:15 Uhr kam es auf der Chaussee in Holzwickede zu einem Auffahrunfall. Ein 55-Jähriger Unnaer fuhr auf einen verkehrsbedingt stehenden PKW eines 39-Jährigen Bochumers auf. Beide Fahrzeugführer sowie der Beifahrer des Bochumers wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Fahrspur in Fahrtrichtung Holzwickede war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell