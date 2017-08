POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall - Fahrradstreife der Polizei angefahren - Polizistin verletzt - Schutzhelm verhinderte Schlimmeres

Holzwickede (ots) - Am Mittwoch, 09.08.2017 gegen 08:10 Uhr befuhr eine Polizeibeamtin des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna mit ihrem Dienstpedelec den Radweg des Oelpfads in Holzwickede. Ein 49jähriger Pkw-Fahrer aus Holzwickede bog von der Stehfenstraße kommend nach rechts in den Oelpfad ein. Dabei übersah er offenbar die Fahrradstreife der Polizei. Der Pkw fuhr gegen das geradeausfahrende Pedelec. Unsere Kollegin stürzte durch die Kollision auf die rechte Seite und schlug mit ihrem Schutzhelm auf den Fahrbahnbelag auf. Sie wurde leicht verletzt. "Gut, dass ich einen Helm getragen habe", sagte sie nach dem Sturz, "denn sonst wäre das bestimmt sehr viel schlimmer ausgegangen. Bei der Polizei NRW gehört ein guter Fahrradhelm zum Equipment für sicheres Radfahren. Bei einem Unfall bietet er Schutz vor Kopfverletzungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell