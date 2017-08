POL-UN: Selm - Nachtrag zur Meldung über Brand in Selm - Polizei geht von Brandstiftung aus

Selm (ots) - In der Nacht zu Samstag. 05.08.17 kam es zu einem Brand in der Kreisstraße in Selm. Hier der Link zur Erstmeldung der Kreispolizeibehörde Unna: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/3701983

Brandermittler der Polizei haben den Brandort gemeinsam mit einem Brandsachverständigen sowie Brandmittelspürhunden aufgesucht. Als Ergebnis der Untersuchungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

