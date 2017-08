POL-UN: Fröndenberg und Holzwickede - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Fröndenberg und Holzwickede (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 08.08.17 bewarfen unbekannte Täter die Außenfassade eines Hauses in der Straße "Am Busch" in Holzwickede mit Farbgläsern. Dabei wurde die Fassade mit Farbe beschmiert, Putz platzte von der Wand. Hausbewohner hatten gegen 02:00 Uhr zweimal einen lauten Knall gehört.

In Fröndenberg wurden zwischen dem 07. und dem 08.08.17 die Wand eines Hauses an der Alleestraße sowie ein Stromkasten der Stadtwerke und ein Briefkasten an der Postfiliale an der Hauptstraße in Dellwig durch Graffitis beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303/921-3120 oder 921-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell