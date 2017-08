POL-UN: Kamen - Wer vermisst eine goldfarbene Brille? - Brille blieb nach versuchtem Wohnungseinbruch am Tatort zurück

Goldfarbene Brille sucht Eigentümer Bild-Infos Download

Kamen (ots) - Wie die Polizei bereits berichtete, wurde am 23.07.17 ein 18jähriger Rumäne nach versuchten Wohnungseinbrüchen in Kamen festgenommen. Ein Bewohner eines Hauses im Ginsterweg hatte den Täter, der gerade versuchte, eine auf Kipp stehende Balkontür gewaltsam zu öffnen, auf frischer Tat erwischt. Daraufhin sprang der Täter vom Balkon herunter auf die Terrasse. Dabei landete er auf dem Gartentisch, der durch den Aufprall zu Bruch ging. Auf der Terrasse wurde eine beschädigte Brille vorgefunden, die keinem der Hausbewohner gehört. Die Brille wurde von der Polizei sichergestellt. Hinweise, wem die Brille gehören könnte, nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307/921-3220 entgegen.

