POL-UN: Unna - Einbruch in Kinocenter - Bargeld entwendet

Unna (ots) - Am Montag, 07.08.17 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 13:00 Uhr brachen unbekannte Täter in das Kinocenter Unna ein. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam einen Safe und entwendeten Bargeld. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303/921-3120 oder 921-0 entgegen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell