POL-UN: Werne - Verkehrsunfälle - Zwei verletzte Fahrradfahrer, ein verletztes Reh

Werne (ots) - Am Montag, 07.08.2017 wurde gegen 09:30 Uhr eine 44jährige Fahrradfahrerin aus Werne bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad den Südring in Fahrtrichtung Berliner Straße. Als eine nachfolgende 68jährige Pkw-Fahrerin zum Überholen ansetzte, bog die Radfahrerin plötzlich nach links ein und prallte gegen die rechte hintere Fahrzeugtür des Pkw. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren; der eingesetzte Notarzt wurde mittels eines Rettungshubschraubers eingeflogen. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800.- Euro.

Am Sonntag, 06.08.17 gegen 12:00 Uhr befuhr ein 58jähriger Werner mit seinem Pkw die Straße Köttersberg. An der Einmündung wollte er nach rechts auf die Stockumer Straße abbiegen, als plötzlich ein 66jähriger Werner mit seinem Fahrrad auf der falschen Seite die Stockumer Straße befuhr und die Einmündung wohl geradeaus queren wollte. Das Fahrrad prallte mit dem Vorderreifen gegen Pkw, wodurch der 66Jährige auf die Motorhaube des Pkw stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt.

Am Sonntag, 06.08.2017 gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit einem Reh im Bereich Selmer Landstraße / Cappenberger Damm informiert. Da das verletzte Reh nach Angaben des Unfallbeteiligten über die Fahrbahn in Richtung Südkirchen gelaufen sei, wurden die angrenzenden Felder von der Polizei nach dem verletzten Tier durchsucht.

