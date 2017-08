POL-UN: Werne - Sachbeschädigungen an Pkw

Werne (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 06.08.17 wurde die Polizei zu einer Feier am Südring gerufen. Gemeldet wurde, dass mehrere Personen auf dem Südring randalieren würden und die Fahrbahn mit Pkw zugestellt sei. Vor Ort wurde gegen 03:00 Uhr festgestellt, dass ein 41jähriger Mann aus Hamm des Festgeländes verwiesen worden war, nachdem er auf der Feier lautstark randaliert und mehrere Personen angepöbelt und beleidigt hatte. Auch mit 6 Personen sei es nicht möglich gewesen, den aggressiven Mann zu bändigen. Als der Hammer auf die Fahrbahn des Südrings trat, ging er sofort auf ein dort stehendes Taxi zu und trat gegen den Kotflügel. Dabei entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Zeugen versuchten, den Mann zu beruhigen und von der Fahrbahn wegzubringen. Auch bei Eintreffen der Polizei randalierte der Mann weiter, zeigte sich sehr aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der stark alkoholisierte Beschuldigte dem Polizeigewahrsam Kamen zugeführt.

In der gleichen Nacht wurden die Außenspiegel von mehreren geparkten Pkw am Beckingshof (3 Pkw), an der Ostenmauer (1) und am Ostring (1) abgetreten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell