POL-UN: Unna - Diebstahl aus Transporter - Werkzeugmaschinen entwendet

Unna (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (08.02.2017) haben Unbekannte sich Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände einer Tischlerei am Habbesweg verschafft. Hier schlugen sie an einem Transporter eine Seitenscheibe ein und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Fahrzeug.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell