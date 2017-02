POL-UN: Schwerte, Unna und Bönen - Ergebnisse der Verkehrskontrollen am 02.02.2017 - Polizei führte Kontrollen zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen durch

Schwerte, Unna und Bönen (ots) - Am Donnerstag, 02. Februar 2017 führte die Kreispolizeibehörde Unna in Schwerte, Unna und Bönen Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen "Geschwindigkeit" und "Ablenkung durch Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer" durch. Insgesamt wurden dabei 614 Fahrzeuge von der Polizei kontrolliert.

Erschreckende Bilanz des Kontrolleinsatzes: in 38 Fällen musste eine Anzeige wegen Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer erstattet werden.

Wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden insgesamt 6 Anzeigen gefertigt und 41 Verwarnungsgelder erhoben.

Außerdem mussten 12 Fahrzeugführer ein Verwarnungsgeld zahlen, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Neun weitere Verwarnungsgelder wurden erhoben wegen Verstößen wie der Überschreitung der Frist zur Hauptuntersuchung oder des Überfahrens von Sperrflächen oder durchgezogenen Linien.

In einem Fall musste sogar die Weiterfahrt untersagt werden: Ein englischer "Teerkocher" wies derart eklatante technische Mängel auf, dass nach Dekra - Vorführung feststand, dass LKW und Anhänger nicht verkehrssicher sind. Auch in diesem Fall wurde selbstverständlich eine entsprechende Anzeige erstattet.

