POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Schwerte (ots) - Am Donnerstag, den 02.02.2017 ist eine 45-jährige Pedelecfahrerin aus Hagen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie fuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem Rad auf der Hagener Straße in Richtung Hagen. An der Einmündung Robert-Bosch-Straße stieß sie mit dem LKW eines 67-jährigen aus Altena zusammen, der aus dem Industriegebiet nach rechts auf die Hagener Straße abbiegen wollte. Nach der ersten Versorgung am Unfallort wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

