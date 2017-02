POL-UN: Werne - Verkehrsunfall - Kind bei Zusammenstoß verletzt

Werne (ots) - Am Donnerstag, den 02.02.2017 ist ein 3-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das Kind überquerte gegen 20.30 Uhr die Straße Fürstenhof und stieß dabei mit dem VW eines 76-jährigen Werners zusammen. Der fuhr auf dem Fürstenhof in Richtung Bahnhofstraße, als es zum Unfall kam. Der 3-jährige wurde mit dem RTW in eine Kinderklinik gebracht.

