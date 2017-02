POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall - Leichtverletzter bei Zusammenstoß

Schwerte (ots) - Am Mittwochmorgen, den 01.02.2017 wurde bei einem Unfall gegen 08.15 Uhr ein 45-jähriger Mann leicht verletzt. Er fuhr mit seinem Opel auf der Paul-Hoffmann-Straße und bog an der Einmündung nach links auf die Schützenstraße. Dort stieß er mit dem Ford Kleintransporter zusammen, der auf der Schützenstraße stadtauswärts fuhr. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell