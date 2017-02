POL-UN: Unna - Verkehrsunfall - Leichtverletzter bei Zusammenstoß

Unna (ots) - Am Dienstag, den 31.01.2017 ist ein 23-jähriger Unnaer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er fuhr mit seinem BMW auf der Hertinger Straße in Richtung Innenstadt, als an der Kreuzung B 1 eine 52-jährige VW-Fahrerin mit ihrem PKW von der Hertinger Straße nach links auf die B 1 in Richtung Werl abbog. Bei dem Zusammenstoß wurde der 23-jährge leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Seine 1 und 6 Jahre alten Kinder wurden vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand etwa 6000EUR Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell