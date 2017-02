POL-UN: Bönen - Einbruch in Firma - Geldkassette gestohlen

Bönen (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch (31.01. - 01.02.2017), zwischen 17.00 und 05.30 Uhr sind Unbekannte in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße eingebrochen. Im Gebäude wurden Schränke und Rollcontainer im Bürobereich aufgehebelt. Gestohlen wurde eine Geldkassette. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell