POL-UN: Unna - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Tabakdieb - Täter identifiziert

Unna (ots) - Am 31.01.2017 veröffentlichte die Kreispolizeibehörde Unna auf Beschluss des Amtsgerichts Hamm die Öffentlichkeitsfahndung nach einem männlichen Täter, der im Oktober an verschiedenen Tankstellen in Unna vorzugsweise Tabak entwendete. Es gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein. Der Gesuchte konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 27jährigen Mann, der seit November wegen anderer Taten inhaftiert ist. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet alle, die das Foto des Mannes veröffentlicht haben, dieses zu löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell