POL-UN: Fröndenberg - Wohnungseinbruch - Fenster aufgehebelt

Fröndenberg (ots) - In der Zeit von Donnerstag bis Montagabend (26.01. - 30.01.2017) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Unnaer Straße eingebrochen. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Über die Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell