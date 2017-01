POL-UN: Unna - Firmenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeug und Geräte gestohlen

Unna (ots) - In der Zeit von Montag auf Dienstag (30.01. - 31.01.2017), zwischen 18.00 und 06.30 Uhr haben unbekannte Täter ein Firmenfahrzeug aufgebrochen. Das Auto war an der Königsborner Straße, unter der Autobahn abgestellt. Die Unbekannten hatten eine Scheibe eingeschlagen und konnten so eine Tür öffnen. Neben Werkzeug entwendeten sie auch mehrere Geräte. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

