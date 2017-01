POL-UN: Schwerte - Einbruch in Blumengeschäft - Täter machten keine Beute

Schwerte (ots) - In der Zeit von Montag auf Dienstag (30.01. - 31.01.2017), zwischen 18.00 und 07.00 Uhr sind unbekannte Täter durch die Eingangstür in ein Blumengeschäft im Rosenweg eingedrungen. Sie durchwühlten den Verkaufstresen, flüchteten dann allerdings ohne Beute. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

