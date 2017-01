POL-UN: Schwerte - Diebstahl aus Wohnung - Angebliche Staubsaugervertreter stehlen Schmuck

Schwerte (ots) - Bereits am Freitag, den 27.01.2017 wurde eine 86-jährige Frau aus Schwerte Opfer von angeblichen Staubsaugervertretern. Gegen 16.00 Uhr klingelten zwei Männer bei der Seniorin in der Virchowstraße an und gaben vor, von einer bekannten Staubsaugerfirma zu sein. Die Dame ließ beide in ihre Wohnung. Während ein Mann sich um den Sauger kümmerte, ging sich der zweite angeblich zur Toilette. Als die Tochter der Geschädigten hinzukam, verwies sie den einen Mann der Wohnung, der andere konnte ungesehen von ihr verschwinden. Am heutigen Tag bemerkte die 86-jährige das Fehlen ihres Schmuckes. Der erste Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 m groß, ungefähr 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Hose und roter Anzugjacke. Der zweite wird ebenfalls als etwa 1,75 m groß beschrieben. Er soll circa 30 Jahre alt sein, dunkle Haare und eine stabile Statur gehabt und eine Kappe aufgehabt haben. Beide sprachen gebrochen deutsch. Die Polizei rät, lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Rufen sie im Zweifelsfall die Polizei. Wer hat Angaben zu den beiden Männern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

