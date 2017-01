POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes der Polizei in Billmerich - Bezirksbeamter der Polizei bietet Informationen und Hilfe an

Bezirksbeamter Hubertus Luhmann Bild-Infos Download

Unna (ots) - Der Bezirksdienst der Polizei bietet im Februar wieder eine Bürgersprechstunde in Unna - Billmerich an.

Am Mittwoch, 01.02.2017, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr, hat Hubertus Luhmann als zuständiger Bezirksbeamter im Evangelischen Gemeindehaus in Unna-Billmerich ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bürger.

