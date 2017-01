POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Vereinsheim - Täter machen keine Beute

Bergkamen (ots) - In der Zeit von Donnerstag bis Samstag (26.01. - 28.01.2017) haben Unbekannte eine Fensterscheibe eines Vereinsheim eines Hundesportvereins an der Königslandwehr eingeschlagen. Im Gebäude durchsuchten sie die Schränke im Thekenbereich und flüchteten anschließend ohne Beute. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell