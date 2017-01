POL-UN: Werne - Sachbeschädigung an PKW - Außenspiegel abgetreten

Werne (ots) - Vier PKW haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (28.01. - 29.01.2017) in der Kettelerstraße beschädigt. An einem grauen BMW, einem grauen Audi, einem silbernen VW und einem roten Fiat wurden jeweils Außenspiegel abgetreten oder abgerissen. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell