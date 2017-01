POL-UN: Schwerte - Einbruch in Geschäft - PKW und Bandagen gestohlen

Schwerte (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen ( ist in ein Orthopädiegeschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen worden. Unbekannte sind durch eine Tür auf der rückwärtigen Seite in die Räumlichkeiten gekommen. Gestohlen wurden mehrere Bandagen und Orthesen. Außerdem haben die Täter die Schlüssel zu zwei Firmenfahrzeugen und die dazu gehörigen Autos entwendet. Eins wurde am heutigen Tag wieder aufgefunden. Das zweite, ein Fiat mit dem angebrachten Kennzeichen UN-BV815 ist bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

