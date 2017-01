POL-UN: Unna - Brand im Krankenhaus

Unna (ots) - In Brand geraten ist ein Bett in einem Patientenzimmer des Evangelischen Krankenhauses am Sonntagmorgen, dem 29.01.2017. Um 4.19 Uhr wurde der Feuermelder ausgelöst. Das Pflegepersonal reagierte sehr schnell und konnte die Flammen löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die beiden männlichen Patienten im Alter von 57 und 77 Jahren wurden evakuiert und verletzten sich durch die Rauchgase leicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

