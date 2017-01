POL-UN: Kamen - Zwei Verletzte und 12000 Euro Sachschaden bei Vorfahrtunfall

Kamen (ots) - Zwei Schwerverletzte und etwa 12000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 28. Januar 2017, in Kamen-Methler ereignet hat. Gegen 9.10 Uhr hielt eine 67-jährige Golf-Fahrerin aus Dortmund zunächst am Stopp-Schild auf Lortzingallee an und bog dann nach links auf die Lindenallee ab. Dabei stieß sie mit dem Ford eines 85-jährigen Kameners zusammen, der auf der Lindenallee in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs war. Der 85-Jährige und seine 82-jährige Beifahrerin wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell