POL-UN: Kamen - Hausbewohnerin überrascht Einbrecher

Kamen (ots) - Einbrecher hat eine 67-Jährige am Freitag, 27. Januar 2017, in ihrem Haus in der Ebertallee überrascht. Gegen 20.45 Uhr schellte es zunächst mehrfach, die Kamenerin öffnete jedoch nicht. Etwas später hörte sie verdächtige Geräusche aus dem Obergeschoss. Als die Frau nachschaute, kamen ihr zwei Personen auf der Treppe entgegen. Sie waren auf einen Balkon geklettert und hatten ein Fenster aufgebrochen. Die Tatverdächtigen flüchteten ohne Beute mit einer weiteren Person, die draußen gewartet hatte, in Richtung Westfälische Straße. Alle trugen dunkle Kapuzenpullover und sind sehr schmächtig. Hinweise nimmt die Polizei Kamen unter der Telefonnummer 02307 9213220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell