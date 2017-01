POL-UN: Unna - 81-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Unna (ots) - Schwer verletzt hat sich eine 81-jährige Fußgängerin, die am Samstag, 28. Januar 2017, auf der Bundesstraße 1 von einem Auto erfasst wurde. Die Unnaerin wollte gegen 14 Uhr die B 1 vom westlichen Gehweg der Hertinger Straße aus zur Innenstadt überqueren. Dabei stieß sie mit dem Skoda eines 82-Jährigen aus Holzwickede zusammen. Dieser war auf der B 1 in Richtung Osten unterwegs und wollte nach rechts in die Hertinger Straße abbiegen. Die 81-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell