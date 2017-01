POL-UN: Kamen - Eine Leichtverletzte bei Vorfahrtunfall

Kamen (ots) - Leicht verletzt wurde eine 75-jährige Ford-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 28. Januar 2017, auf dem Nordring. Die Bönenerin war um 15.25 Uhr in Richtung Westring unterwegs. Dabei stieß sie mit dem Mazda einer 79-jährigen Kamenerin zusammen, die aus der untergeordneten Fritz-Erler-Straße kam. Die 75-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell