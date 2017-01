POL-UN: Unna - Eine Leichtverletzte bei Wohnungsbrand

Unna (ots) - Bei einem Wohnungsbrand leicht verletzt wurde eine 46-Jährige am Samstag, 28. Januar 2017, in einem Mehrfamilienhaus in der Harkortstraße. Gegen 16.45 Uhr brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in ihrer Wohnung aus. Die Unnaerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre Räume sind vorerst nicht mehr zu benutzen. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell