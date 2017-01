POL-UN: Bergkamen - Einbrüche in Wohnhäuser

Bergkamen (ots) - Einbrecher waren am Samstag, 28. Januar 2017, in Bergkamen-Rünthe unterwegs. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr suchten sie ein Einfamilienhaus in der Rünther Straße heim. Was sie gestohlen haben, steht noch nicht fest. Schmuck wurde aus einem Reihenhaus in der Stapelstraße entwendet. Hier traten die Täter zwischen 16.05 Uhr und 20.30 Uhr auf. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Bergkamen unter der Telefonnummer 02307 9217320 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell