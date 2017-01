POL-UN: Werne - Einbruch in Einfamilienhaus

Werne (ots) - Bargeld erbeuteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Forstweide. Am Samstag, 28. Januar 2017, hebelten sie in der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 19.50 Uhr eine Terrassentür auf. Nachdem sie Schränke und Schubladen durchwühlt hatten, entkamen sie unerkannt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Werne unter der Telefonnummer 02389 9213420 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell