POL-UN: Werne - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Werne (ots) - Eingebrochen sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Lohstraße. Am Samstag, 28. Januar 2017, hebelten sie in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.10 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Werne unter der Telefonnummer 02389 9213420 entgegen.

