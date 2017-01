POL-UN: Fröndenberg, Einbruch in Einfamilienhaus

58730 Fröndenberg (ots) - In der Zeit vom 21.01.17 bis zum 27.01., 10.20 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Kassberg. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten wurde offensichtlich eine Flasche Schnaps entwendet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Unna unter 02303-9210.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell