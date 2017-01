POL-UN: Kamen, Einbruch in Hotel

59174 Kamen (ots) - In der Zeit vom 27.01., 13.15 Uhr bis 17.35 Uhr, gelangten die Täter auf unbekannte Weise in ein Hotel in der Ängelholmer Straße. Eine Metall- und eine Wohnungstür wurden aufgehebelt. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet. Hotelzimmer wurden nicht aufgebrochen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Kamen unter 02307-9210.

