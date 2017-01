POL-UN: Bergkamen - PKW gerät in Gegenverkehr - drei verletzte Personen

Bergkamen (ots) - Am Freitag, 27.01.17, gegen 11.30 Uhr befährt ein 46jähriger Bergkamener mit seinem PKW KIA Rio die Straße "Ostenhellweg" aus Richtung Herringen kommend in Fahrtrichtung Rünthe. Vor der Einmündung zur Industriestraße kommt er aus ungeklärter Ursache mit dem PKW nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Zu diesem Zeitpunkt biegen aus der Industriestraße drei PKW hintereinander nach rechts auf den Ostenhellweg in Fahrtrichtung Herringen ab, wo es zu mehren Kollisionen kommt. Als erstes fährt eine 33jährige Frau aus Hamm mit ihrem PKW Volvo V60; der PKW des Bergkameners touchiert diesen an der hinteren linken Seite. Als zweites fährt eine 52jährige Frau aus Everswinkel mit einem Ford SMax, mit diesem kommt es zu einer Frontalkollision durch den KIA. Als drittes fährt eine 38jährige Frau aus Bergkamen mit einem VW Polo, dieser kollidiert mit dem herumgeschleuderten Ford. Bei dem Unfall wird der 46jährige Bergkamener schwer verletzt und bleibt stationär im Krankenhaus. Die 52jährige Frau aus Everswinkel und die 38jährige Frau aus Bergkamen werden nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.500 EUR, alle vier müssen abgeschleppt werden. Der Ostenhellweg wird für ca. 1½ Stunden zwischen den Einmündungen Am Römerberg und Industriestraße komplett gesperrt.

