POL-UN: Bergkamen - Verkehrskontrolle -Mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss

Berkamen (ots) - Am Donnerstag, den 26.01.2017 hat die Polizei gemeinsam mit dem Zoll zwischen 12.00 und 17.00 Uhr an der Werner Straße eine Verkehrskontrolle zur Verfolgung von Drogen- und Alkoholdelikten durchgeführt. In der Zeit wurden 289 Fahrzeuge und deren Fahrer/ -innen überprüft. Bei den 56 Drogen- und 8 Alkoholvortests wurden 6 Personen des Fahrens unter Drogeneinfluss verdächtig. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Bei einem Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Alle müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen. Weiter wurden noch 4 Personen angehalten, die keine Fahrerlaubnis hatten. 8 mal wurde die Weiterfahrt untersagt.

